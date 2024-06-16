В Краснодаре домогавшийся до соседок мужчина устроил членовредительство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре житель ЖК «Лучезарного» устроил дебош во дворе дома, будучи в измененном состоянии, передает Telegram-канал «Шанхай Краснодар». Мучжина выбил окна на своем балконе, из-за чего получил резаные раны. Весь в крови он взял в руки колокольчик и звонил им из разбитого окна на весь дворе.

Местная жительница, которая ранее пострадала от приставаний и побоев этого мужчины, рассказала, что на место прибыла полиция. Мужчину госпитализировали. При задержании он вел себя агрессивно.

Была вызвана полиция, так как он под наркотиками повыбивал себе стекла на балконе. Он пристает к девушкам, не дай бог бедой это закончится. Я писала заявление, сняла побои, никто даже не связался со мной. Парня быстро выпустили — мама судебный пристав, как говорят. А вчера он снова схватил девушку, напугал. Всем все равно, пока бедой не кончится, — рассказала очевидец произошедшего.

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