В Краснодаре автобус сбил на переходе 19-летнюю девушку

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Водитель автобуса сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в Краснодаре 19-летнюю девушку, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Пострадавшая была доставлена в больницу. Подробности о ее состоянии не уточняются.

На видеозаписи, которую опубликовал канал, можно увидеть, что девушка шла вдоль проезжей части, а затем вышла на пешеходный переход у соответствующего дорожного знака. В тот же момент в кадре появился автобус. Судя по всему, водитель не успел вовремя затормозить и лишь вывернул руль в сторону. Как следствие, девушку задело углом капота.

Ранее стало известно, что в ДТП попал депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он был за рулем Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW. В результате инцидента движение на улице Правды было перекрыто в обоих направлениях. Никому из участников инцидента не понадобилась госпитализация. Сам депутат также заверил, что не пострадал в результате автомобильной аварии.

Позднее выяснилось, что в машину депутата врезалась глава департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина. Она пыталась объехать препятствие, но не рассчитала и столкнулась с автомобилем Гурулева.