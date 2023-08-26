В Краматорске на севере ДНР прогремела серия взрывов «Страна.ua» сообщила о взрывах в Краматорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько мощных взрывов прогремели в Краматорске, сообщает издание «Страна.ua». Город расположен на севере Донецкой Народной Республики.

Как пишут местные жители в социальных сетях, взрывы прогремели в районе аэродрома на юго-востоке города. По другой информации, взрыв произошел на магистральной трубе газопровода. Официальных комментариев пока не поступало. Сейчас над местом взрыва поднимается столб дыма.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по воинскому эшелону ВСУ, перевозившему боеприпасы. Его уничтожили ракетой на станции Межевая в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили по меньшей мере один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубицу Д-20 на Донецком направлении. На Купянском направлении отражены шесть атак украинских штурмовых групп в районе населенных пунктов Ольшана и Новоселовское.

Кроме того, ВС РФ нанесли ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе населенного пункта Райское. Экипажи Су-25 поразили скопления живой силы противника в Белогоровке, Спорном и Красногоровке. Также у Красногоровки расчет огнеметный системы «Солнцепек» уничтожил подразделения 1-го батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В Урожайном на западе ДНР подразделения ВС РФ провели успешную контратаку, выбив противника из населенного пункта.