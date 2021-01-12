В краевой больнице Красноярска проходят обыски

Силовики прибыли в Красноярскую краевую больницу, чтобы провести обыски.
Проводятся обыски в кабинете главного врача больницы, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, в медицинском учреждении работают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Мероприятия проходят в связи с поставками медоборудования.
Собеседник РИА Новости
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники СКР провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели людей в результате схода лавины. В ходе обысков были изъяты документы, которые представляют интерес для следствия. Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске 8 января. Под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей.