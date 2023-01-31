В КПРФ поддержали речь депутата о риске школьников «валяться на помойке» В КПРФ посыл депутата к школьникам о риске «валяться на помойке» назвали верным

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Выступление депутата Романа Вереина в школе города Касимова было эпатажным, но имело верный посыл, считает первый секретарь комитета Рязанского областного отделения КПРФ Денис Сидоров. В беседе с Lenta.ru он отметил, что идея, заложенная в речи, была правильная, однако из-за ее своеобразной подачи многие негативно восприняли это выступление.

Подача несколько эпатажна, но в целом он правильные мысли говорил. Встретимся — проговорим, не по телефону. На мой взгляд, немножко другая должна быть подача. В целом его высказывания были для того, чтобы заинтересовать школьников в развитии, в успехе, в получении знаний, — утверждает Сидоров.

По словам председателя КПРФ, нельзя вырывать слова депутата из контекста, и тогда речь Вереина к школьникам уже не будет так отталкивать. Сидоров уточнил, что в регионе действительно есть экономические проблемы, и именно поэтому депутат попытался мотивировать школьников, рассказав не самый впечатляющий жизненный сценарий. При этом в выступление Вереина не были затронуты другие важные темы, как западное влияние через телевидение на детей и подростков, низкие зарплаты населения, высокие проценты по кредитам и низкое количество рабочих мест.

Ранее выступлением депутата Вереина перед школьниками заинтересовалась комиссия по этикете. По факту инцидента будет проведена проверка о соблюдении депутатских этических норм. В ходе своей речи Вереин утверждал, что часть учащихся «будет валяться на помойке» и «стрелять бухло и бычки».