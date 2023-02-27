В КПРФ назвали сфабрикованным дело против депутата о растлении ребенка Пресс-секретарь КПРФ Ющенко: дело против депутата Самсонова абсолютно сфабриковано

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Артем Самсонов

Уголовное дело против депутата заксобрания Приморского края Артема Самсонова абсолютно сфабриковано, заявил в беседе с Lenta.ru пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, в партии рады отмене ранее вынесенного парламентарию приговора и будут добиваться полностью оправдательного вердикта.

Дело, которое было против Самсонова, абсолютно сфабриковано. Даже по определенным мелочам абсолютно притянуто за уши. Все юристы и весь здравый смысл говорят об этом. Мы настаиваем на пересмотре и будем добиваться того, чтобы был полностью оправдательный приговор, — сказал Ющенко.

Ранее сообщалось, что суд отменил приговора Самсонову, по которому тот должен был отправиться в колонию строгого режима на 13 лет. Дело в отношении парламентария направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Кроме того, депутату смягчили меру пресечения – вместо содержания в СИЗО его отправили под домашний арест на три месяца.

Приговор Самсонову был вынесен в сентябре 2022 года. Его обвинили в том, что он летом 2018 года на одной из баз отдыха во Владивостоке при общении с сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении». Виновным себя депутат не признал.