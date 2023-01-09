В Коврове водитель врезался в дорожный знак и заживо сгорел в автомобиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Коврове Владимирской области водитель Renault заживо сгорел в авто в результате аварии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, автомобиль воспламенился после того, как мужчина наехал на дорожный знак. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, 06.01.2023 г. в 03:35 в г. Ковров на ул. Киркижа у д. 2 водитель автомобиля «Рено», 1962 г. р. допустил наезд на дорожный знак, после чего автомобиль воспламенился. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении МВД.

Ранее в Волгограде на парковке возле жилого дома прогремел взрыв. Погиб трехлетний ребенок, также пострадал мужчина, два автомобиля сгорели полностью, еще два получили повреждения. Причиной инцидента стала утечка газа.

До этого в Якутске под окнами жилого дома взорвался автомобиль. В результате произошедшего никто не погиб. По предварительной версии, в машине взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, взрывная волна выбила окна на третьем этаже дома. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе ДСК: автомобиль Toyota Noah был накрыт портативным гаражом «Наташа». Пожара после взрыва не произошло, людей на момент инцидента в авто не было.