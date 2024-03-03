В Котельниках задержали мужчин, угрожавших прохожим игрушечным оружием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Котельниках сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые угрожали прохожим игрушечным оружием, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, инцидент произошел во дворах жилого комплекса «Оранж Парк», злоумышленники были «вооружены» автоматом и двумя пистолетами.

Угрожали прохожим, стреляли в воздух, пару выстрелов было точно, кричали матом и оскорбляли всех вокруг. Я как очевидец данного происшествия была в лютом шоке, вся жизнь перед глазами пролетела. Один из них уже имел дело с полицией, — рассказала очевидец.

По информации канала, задержанными оказались 34-летний и 29-летний уроженцы Ставропольского края и Астраханской области. Местная жительница рассказала, что мужчины находились под воздействием веществ.

Ранее в подмосковном Серпухове нетрезвый мужчина угрожал зарезать ножом компанию друзей за отказ дать прикурить. Инцидент произошел на улице Луначарского. Двое молодых людей из группы сбили злоумышленника с ног и отобрали у него холодное оружие. Злоумышленника задержала полиция, после чего выяснилось, что молодым людям угрожал 36-летний уроженец Саратовской области.