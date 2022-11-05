В Костроме четыре человека пострадали при пожаре в кафе «Полигон»

Фото: 44.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Четыре человека пострадали в Костроме при пожаре в кафе «Полигон» на улице Никитской. На данный момент пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС.

Локализован пожар в кафе «Полигон» в Костроме. Известно о 4 пострадавших. Они переданы бригаде скорой помощи. Из здания было эвакуировано 250 человек. В ликвидации пожара было задействовано 50 человек, 20 единиц техники, — говорится в сообщении.

Пожару присвоен третий номер сложности, отмечается, что существует угроза обрушения здания. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, из здания были эвакуированы 250 человек. Для их обогрева к месту происшествия были направлены пассажирские автобусы, отмечается в сообщении регионального ГУ МЧС.

Также из крайнего подъезда ближайшего дома были эвакуированы 15 человек из-за сильного задымления. Пожар ликвидировали 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Москве на станции МЦД-2 «Новохохловская» произошло задымление. В результате происшествия никто не пострадал. Поезда Курского направления МЖД и диаметра МЦД-2 временно следовали без остановки на станции.