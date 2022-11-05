В Костроме 250 человек эвакуировали из горящего здания кафе

Фото: 44.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Здание кафе «Полигон» на улице Никитской загорелось в Костроме. Площадь пожара составляет 3,5 тысячи кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Из кафе эвакуированы 250 человек. На место возгорания выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона. Кадры с места возгорания публикуют очевидцы.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 50 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Москве горел Николо-Хованский рынок у станции метро «Саларьево». Очевидцы отмечали, что на территории рынка могли находиться легковоспламеняющиеся баллоны.