В Костроме школьник зарезал 12-летнюю одноклассницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Костроме школьник зарезал 12-летнюю одноклассницу ножом в подъезде, сообщает областное управление Следственного комитета РФ. Отмечается, что вечером 10 октября девочка не вернулась домой и в городе начались ее поиски. Тело ребенка с колото-резаными ранениями нашли в подъезде одного из многоквартирных домов. На данный момент установлено, что девочку зарезал одноклассник.

Вечером 10 октября в Костроме школьница не вернулась домой. Незамедлительно были организованы поиски... Тело потерпевшей с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник, — говорится в сообщении.

Сейчас с подростком работают следователи и сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Помимо обстоятельств преступления в ходе расследования будут выясняться условия жизни и воспитания несовершеннолетних, их круг общения и способы проведения досуга.

Ранее стало известно, что трое воспитанников Тувинского кадетского корпуса обвиняются в убийстве 18-летнего одноклассника. Подростки нанесли жертве более 50 ударов ножом. Тело убитого парня обнаружили в лесном массиве Кызыла около Сельскохозяйственной улицы. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подросткам предъявлено обвинение, их арестовали.