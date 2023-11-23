В Костомукше рассказали о наплыве мигрантов, собиравшихся в Финляндию Власти Костомукши: наплыв мигрантов случился после закрытия КПП около Петербурга

Фото: NEWS.ru

Виктор Бозис

После того, как 18 ноября на границе с Финляндией оказались закрытыми пять пунктов пропуска, расположенных около Санкт-Петербурга и в Ленинградской области, большинство граждан из третьих стран направились в Карелию, на КПП «Люття» («Вартиус» — с финской стороны), сообщил NEWS.ru помощник главы Костомукшского городского округа Виктор Бозис. По его словам, беженцы добирались до Костомукши на микроавтобусах, заказанных автобусах и такси.

С 18 ноября сопредельная сторона перекрыла КПП «Брусничное» и «Торфяновка», которые брали на себя основной поток как туристов, так и беженцев. Поэтому большое количество лиц из третьих стран, желающих пересечь границу, а это в основном граждане с Ближнего Востока и Африки, конечно же, поехали через Карелию. Ближайшим открытым КПП к Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказался наш, — рассказал Бозис.

По его словам, таможенники и пограничники Финляндии быстро поняли, что начинается наплыв людей, и ограничили пропуск на свою территорию. Тем самым они частично блокировали работу пункта пропуска. 18 ноября финны пропустили через границу около 60 человек, а в последующие дни пройти пункт пропуска могли не более 20–30 граждан.

К утру 19 ноября иностранцы начали прибывать в Костомукшу в большом для этого населенного пункта количестве. Тогда в 14 км от города местные власти выставили временный пост для проверки документов для въезда в пограничную зону. К полудню на нем скопилось до 70 мигрантов, максимальное количество за время кризиса на границе.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, почти все они являются выходцами из арабских стран. Мигранты получали помощь от российских автомобилистов по транспортировке к границе с соседним государством, после чего им предоставляли велосипеды для продолжения пути.