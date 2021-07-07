16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

В коронавирусной больнице Москвы закончились места в реанимации

14:25, 07 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Все койки в реанимации для тяжелобольных COVID в московской больнице № 52 уже заняты больными. Об этом сообщила главврач учреждения Марьяна Лысенко в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Мы сейчас опять в эпицентре борьбы, полностью развёрнут весь коечный фонд больницы на работу с пациентами с корoнавирусной инфекцией. Мы заполнены сегодня на 87%, но реанимационные койки заполнены на 100% с перегрузом, — заявила Лысенко.

По её словам, новый штамм корoнавируса «дельта» поражает более молодых людей. Средний возраст пациентов, которые госпитализированы в больницу, сoставляет 51 год.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что Москва вышла на рекордные значения по количеству госпитализаций людей с коронавирусом. Кроме того, в городе растёт число пациентов, которые находятся в отделениях реанимации.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео