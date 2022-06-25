В Копейске произошло массовое ДТП с возгоранием одного автомобиля

Фото: Соцсети

Кадр с места ДТП

В городе Копейске Челябинской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Один из них в результате столкновения загорелся, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла на оживлённом перекрёстке. В опубликованном телеканалом ролике видно, как один автомобиль на большой скорости врезается в другой, после чего они, разлетевшись, задевают ещё две машины. Пятый автомобиль, пытаясь избежать столкновения, вылетел на тротуар и при этом едва не сбил пешеходов. После удара одна из машин загорелась, на кадрах хорошо заметны вырывающиеся из-под капота языки пламени.

По словам очевидцев происшествия, в результате ДТП пострадали только автомобили. Никто из людей серьёзных травм не получил.

Накануне в центре Москвы автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в стену дома и загорелся. В машине находились восемь человек. Двое из них погибли, а остальные были госпитализированы с серьёзными травмами.