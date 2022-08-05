В Коми загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО В Коми на 50 гектарах горит нацпарк «Югыд ва», объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: vk.com/fbu_avialesookhrana

В республике Коми на территории нацпарка «Югыд ва», входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми» несколько дней не утихает пожар, площадью в 50 гектаров, сообщили на официальном сайте «Авиалесохраны». При этом в «Гринпис России» заявили, что его представители отправились в регион, чтобы помочь в тушении пожара.

На полночь по Москве 5 августа, действует один пожар на землях национального парка «Югыд ва» в Республике Коми. Огнем пройдено 50 гектаров, — говорится в сводке.

Отмечается, что пожар мог возникнуть 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток. В «Гринпис» считают, что причиной стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Якутии перекинулся на населенный пункт Арылах, из детского лагеря «Орленок» в Мирнинском районе эвакуируют детей. По данным источника в экстренных службах, это произошло из-за сильного ветра, площадь возгорания составляет 200 кв метров.