В Коми возбудили уголовное дело после взрыва нефтяного резервуара

Фото: t.me/mchs_official

В Коми возбудили уголовное дело после взрыва на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре, сообщает региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале. Следователи проверят, виновен ли кто-то в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Сейчас возгорание ликвидируют, при пожаре погиб один человек, двое пострадали.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов на дожимной насосной станции в поселке Верхнеколвинск возбуждено уголовное дело по <...> ст. 216 УК РФ, — говорится в сообщении.

Взрыв резервуара временного содержания нефти произошел в районе поселка Верхнеколвинск. Резервуар был выведен из эксплуатации, нефти в нем не было. Утечки и возможного загрязнения нет. Возгоранию был присвоен ранг № 2. Для тушения пожара были задействованы 17 единиц техники и 49 человек.

«КомиИнформ» уточняет, что оба сотрудника подрядной организации «Эколайф» занимались очисткой резервуара. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сначала сообщала только об одном пострадавшем в результате происшествия.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что ВСУ второй раз за неделю пытались атаковать топливное хранилище в Брянской области. По данным канала, повреждения получил пустой резервуар для хранения дизельного топлива. Пострадавших в результате инцидента нет. Министерство обороны России информацию не комментировало.