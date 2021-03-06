Бездомные собаки напали на 4-летнюю девочку в Коми

https://static.news.ru/photo/45ba3264-7f7a-11eb-93ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стая бездомных собак напала четырёхлетнюю девочку в городе Печора в Республике Коми. В региональном главке СК РФ возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 27 февраля, когда девочка шла к тёте. У ребёнка были зафиксированы раны головы, лица и ног. Ей потребовалась срочная операция, она находилась в реанимации. Сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту нападения безнадзорных собак на девочку в городе Печоре возбуждено уголовное дело, — цитирует сообщение РИА Новости.

Расследование ведётся по статье «Халатность». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Определяются виновные, которыми ненадлежащим образом выполнялась организация отлова безнадзорных животных.

Как писал NEWS.ru, в Туве собаки напали на 35-летнюю женщину и загрызли её. Хозяев трёх животных уже установили.

Женщина проживала в Кызыле, а нападение произошло в районе дач. В Следственном комитете Тувы рассказали, что после инцидента пострадавшую доставили в больницу с множеством рваных ран. Вскоре она скончалась прямо в стенах медицинского учреждения.

По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, животные не были привязаны на участке, из-за чего смогли вырваться за пределы территории и напасть на женщину.