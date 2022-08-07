В Коми в результате ЧП на шахте пострадало 12 человек В Коми в результате экстренной остановки клети на шахте пострадало 12 человек

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Шахтер в забое шахты

7 августа на шахте «Воркутинская в республике Коми экстренно остановилась кабина, сообщает пресс-служба АО «Воркутауголь» на своем канале во «ВКонтакте». В результате инцидента пострадало 12 человек.

7 августа в 7:00 произошла экстренная остановка людской клети на шахте «Воркутинская». В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой, — говорится в публикации.

В настоящее время все работники шахты выведены на поверхность, и их жизни и безопасности ничто не угрожает. Специалисты на месте выясняют причину произошедшего.

Ранее в торговом центре Махачкалы «Рим» сорвался лифт с людьми. Пострадали три человека, в том числе один ребёнок. По факту падения прокуратура Дагестана начала проверку.

Также двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве. Лифт сорвался с седьмого этажа. Спасательные службы смогли сразу достать тело одного рабочего из шахты лифта, другого пришлось извлекать из-под завалов.