В Коми скончался музыкант после избиения чиновником Музыкант Фатеев скончался после избиения вице-мэром Печоры

Фото: Социальные сети Виктора Фатеева

Виктор Фатеев

В городе Печора скончался музыкант и звукорежиссер Виктор Фатеев, который ранее подрался с замглавы администрации города Андреем Канищевым, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минздрав Республики Коми. Более недели он пребывал в состояние комы, и врачи боролись за его жизнь. Чиновнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Инцидент произошел 20 августа на Юбилейной площади в Печоре. Между Фатеевым и Канищевым завязался конфликт, в результате чего чиновник ударил музыканта. Тот упал головой на бетонные ступеньки. Фатеева доставили в местную больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

Сам вице-мэр свою вину отрицает. По его словам, в момент падения музыканта его не было рядом.

В момент падения Виктора со сцены меня рядом не было. Возможно, Виктор поскользнулся на лестнице, так как был сильно пьян. Это подтверждает и Печорская ЦРБ. Расследование ведется. Вся необходимая помощь, безусловно, будет оказана, — заявлял Канищев в беседе с «Подъемом».

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование.

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