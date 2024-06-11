В Коми ревнивица пыталась заживо сжечь экс-сожителя с его любовницей SHOT: в Коми женщина подожгла дом с бывшим сожителем и его любовницей

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В Коми 57-летняя женщина из ревности подожгла дом 32-летнего бывшего сожителя и его новой любовницы, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, пострадавшие проснулись от сильного огня и дыма и успели выбежать на улицу.

Как стало известно каналу, отомстить решила жительница села Подъельск, отвергнутая сожителем, который был на 25 лет младше нее и ушел к 48-летней женщине. По информации канала, вооружившись канистрой с бензином, россиянка подожгла деревянный дом, в котором спала пара.

Канал пишет, что злоумышленницу задержали, выяснилось, что ранее она была судима за угрозу убийством и уничтожение имущества. Авторы канала утверждают, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», преступнице грозит до 15 лет колонии.

Ранее пресс-служба управления Следственного комитета региона сообщила, что в поселке Реконструктор Ростовской области 38-летний местный мужчина жестоко расправился с сожительницей-ровесницей. Тело женщины обнаружили в лесополосе 10 июня. Установлено, что партнер избил ее, привязал к бамперу автомобиля, протащил до лесополосы по асфальту, а затем добил кувалдой.

До этого в Подмосковье мужчина убил зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Известно, что подозреваемый на протяжении двух месяцев преследовал Еговцева и его супругу, в которую был влюблен. Жена Еговцева обращалась в полицию из-за угроз.