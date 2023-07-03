В Коми произошел разлив нефти В Коми произошел разлив нефти, часть нефтепродуктов попала в реку Колва

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Республике Коми на территории округа «Усинск» произошел разлив нефти. Причиной стала неисправность трубопровода. В результате часть нефтепродуктов попала в реку Колва. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в официальном Telegram-канале. Отмечается, что в связи с инцидентом в Коми введен режим повышенной готовности.

На территории округа «Усинск» действует режим «Повышенная готовность». Сегодня на промысловом трубопроводе ООО «Нобель Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва, — говорится в сообщении.

Для устранения последствий привлечены 18 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края в селе Ярцево в Енисейском районе произошел разлив нефтепродуктов. Вылилось около 10–12 тонн дизельного топлива. В связи с этим был введен режим ЧС.

Также стало известно, что в Татарстане произошел пожар на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино. В МЧС Татарстана сообщили, что в результате два человека пострадали.