В Коми продлили ограничения по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/82c57fb8-93c3-11ea-8ad1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Уйба Фото: Фото: rosminzdrav.ru

Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что в регионе все ограничительные меры продлеваются до 14 мая включительно.

Таким образом, на территории региона продолжает действовать режим домашней самоизоляции, — отметил Уйба.

По его словам, региональные власти приступят к первому этапу послаблений, если ситуация с COVID-19 не ухудшится, передаёт РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, действующие в Свердловской области ограничения в связи с распространением коронавируcа будут продлены до 18 мая.