В Коми продлили ограничения по коронавирусу

Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что в регионе все ограничительные меры продлеваются до 14 мая включительно.
Таким образом, на территории региона продолжает действовать режим домашней самоизоляции, — отметил Уйба.
По его словам, региональные власти приступят к первому этапу послаблений, если ситуация с COVID-19 не ухудшится,
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, действующие в Свердловской области ограничения в связи с распространением коронавируcа будут продлены до 18 мая.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен