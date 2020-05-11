Регионы

В Коми продлили ограничения по коронавирусу

23:11, 11 мая 2020 32
Владимир Уйба Владимир Уйба Фото: Фото: rosminzdrav.ru

Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что в регионе все ограничительные меры продлеваются до 14 мая включительно.

Таким образом, на территории региона продолжает действовать режим домашней самоизоляции, — отметил Уйба.

По его словам, региональные власти приступят к первому этапу послаблений, если ситуация с COVID-19 не ухудшится, передаёт РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, действующие в Свердловской области ограничения в связи с распространением коронавируcа будут продлены до 18 мая.

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