В Коми полицейский нашел в лесу умирающего лосенка-сироту и спас Полицейский из Коми три километра нес на руках умирающего лосенка, чтобы спасти

В Сыктывдинском районе Коми полицейский Евгений Крылов спас умирающего лосенка после звонка с сообщением, что в лесу бродят одинокие животные, пишет Telegram-канал Mash. Он сразу отправился на их поиски и обнаружил под кустом. Один лосенок был мертв, а второй еле дышал.

Полицейский взял выжившего малыша на руки, чтобы донести до патрульной машины. Она была в трех километрах, поэтому Крылову пришлось идти по лесу три километра. В пути лосенок все время сбегал, но сил хватало на несколько метров.

Лосенка доставили в этнопарке в селе Ыба, откуда после восстановления заберут на лосиную ферму в Якше. Выяснилось, что мать двух малышей недавно убили, а браконьера.

Ранее в Ленинградской области спасли трех тюленей. Детенышей нерпы нашли на пляже Осиновец, в Приозерске и Усть-Рыбежно. Животных доставили в Фонд друзей балтийской нерпы. Им предстоит пройти реабилитацию, после чего их отпустят на волю.