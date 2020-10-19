В Коми осталось меньше четверти свободных коек для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ed9b170-123b-11eb-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Республики Коми сообщило о последствиях распространения коронавируса. По данным местных властей, коечный фонд для больных COVID-19 в регионе заполнен на 75,5%.

По состоянию на 19 октября 2020 года в специализированных госпиталях занято 1611 коек. Таким образом, доля свободного коечного фонда на настоящий момент составляет в абсолютном выражении 523 единицы, или 24,5%, — отметили в ведомстве.

В настоящий момент для заражённых коронавирусом работают семь больниц. Кроме того, для «лёгких» пациентов добавили 200 коек в перепрофилированном детском лагере «Гренада», передаёт РИА Новости.

Каждый день в республике госпитализируют около 110 человек с COVID-19, почти 12% пациентов переносят заболевание легко. Более 66% от общего числа жителей региона, у которых подтверждён коронавирус, находятся на амбулаторном лечении.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Коми обязали жителей самоизолироваться уже при первых признаках ОРВИ.