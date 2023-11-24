В Коми 35-летний мужчина погиб после того, как его высадили из автобуса СК РФ расследует гибель жителя Коми, которого высадили из автобуса

Фото: СК РФ

В Коми 35-летний местный житель замерз насмерть после того, как его высадили из муниципального автобуса, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Мужчине пришлось пешком в темноте добираться до конечного пункта. Такое испытание для его организма оказалось смертельным.

13 ноября 2023 года 35-летний парень ехал в автобусе по маршруту Сыктывкар-Визинга. В районе поселка Первомайский водитель высадил парня из автобуса. После этого парень пошел в сторону Визинги, но не дошел до населенного пункта и погиб. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту смерти мужчины организована процессуальная проверка, — сообщили в СКР.

Брат погибшего пояснил изданию «Подъем», что родственник второй раз воспользовался этим маршрутом по рабочим делам. Сейчас семья объявила поиск очевидцев произошедшего, чтобы выяснить, почему мужчина оказался на улице посреди маршрута. В «Комиавтотранс», осуществляющей пассажирские перевозки по этому маршруту прокомментировать ситуацию не смогли, сославшись на следственные действия.

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