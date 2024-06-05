В Комарово двое напали с ножом на жену экс-президента СЗИУ РАНХиГС «Фонтанка»: в Комарово двое напали на жену экс-президента СЗИУ РАНХиГС Шамахова

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Издание «Фонтанка» сообщило, что двое неизвестных напали с ножом на жену бывшего президента СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова. По данным источника, Галина получила проникающие ранения. Инцидент произошел на их даче около полудня, отмечает издание.

Журналисты уточнили, что, будучи в сознании, жена экс-президента Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы сказала, что на нее напали двое в масках. Пострадавшую увезли в больницу. Издание выясняет обстоятельства случившегося.

Владимир Шамахов занимал должность ректора СЗИУ РАНХиГС в 2002–2004 годах. После этого в течение трех лет он работал замглавы Федеральной таможенной службы. Позднее Шамахов занимал пост замруководителя аппарата российского правительства, а также работал в коммерческих структурах. В мае 2011 года получил должность директора института.

Ранее в Уфе мужчина несколько раз ударил ножом пассажира автобуса № 110с из-за замечания. Пострадавший назвал нападавшего оленем, поскольку тот громко говорил по телефону. Злоумышленник несколько раз ударил пассажира ножом в ногу, после чего покинул место происшествия. Позднее камера видеонаблюдения зафиксировала его у одного из подъездов.