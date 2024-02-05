В колледже Екатеринбурга вырезали окна в дверях кабинок женского туалета

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В екатеринбургском колледже имени Ползунова вырезали окна в дверях кабинок женского туалета, передает E1.ru. Как стало известно порталу, директор учебного заведения Андрей Козлов был не в курсе произошедшего, он назвал это недоразумением и пообещал вернуть в туалеты нормальные дверцы. Студенты предполагают, что «окошки» понадобились для того, чтобы следить за курильщиками.

Окошки появились сегодня утром, идея их такова: следить за тем, кто курит в кабинке. Как конкретно это работает, мы еще не поняли, но все в шоке. Администрации не пришла в голову идея назначить дежурных, чтобы следить за курением. Сразу решили прибегнуть к радикальным мерам, — отметила одна из учащихся.

Ранее родители учеников одной из школ города Большой Камень в Приморском крае потребовали объяснений от администрации учреждения из-за установки камер видеонаблюдения в женском туалете. Картинка с камер транслируется прямо на монитор охранника.

Отмечается, что три камеры видеонаблюдения установили только в женском туалете, в мужском туалете за школьниками никто не следит. Руководство школы утверждает, что установка камер нужна для того, чтобы школьники не дрались и не курили в туалете.