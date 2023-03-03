В клубе «Вагнеренок» раскрыли, чему будут учить подростков Замруководителя клуба «Вагнеренок» Овчинников заявил, что подростков будут учить ораторскому искусству

Фото: vk.com/mol_wagner_center

Подростки, посещающие молодежный клуб «Вагнеренок» в Санкт-Петербурге, смогут изучать ораторское искусство и управление БПЛА, рассказал NEWS.ru замруководителя организации Кирилл Овчинников. Он добавил, что принимаются ребята от 16 лет, записались уже 60 человек и набор все еще открыт.

Принимаем ребят от 16 лет. Они смогут узнать много нового об ораторском искусстве, публичных выступлениях и ещё много всего. [Будут] встречи с ветеранами боевых действий (не только СВО), обучение управлению БПЛА, — сообщил он.

По словам Овчинникова, сами участники говорят, что вступили в клуб для помощи своей стране и активного участия в ее жизни.

Пока что наш клуб есть только в Санкт-Петербурге, но в будущем планируем открыть и в других городах, пока что точно не можем сказать, в каких. Вступление в клуб и посещение — бесплатно. Насчет дипломов — нет, мы не образовательная организация, — резюмировал он.

«Вагнеренок» — молодежный клуб, созданный при поддержке «ЧВК Вагнер Центра». Кроме прочего, дети будут готовиться к военной службе и развивать «любовь к своей Отчизне». 2 марта его посетил корреспондент «Бумаги» и поговорил с куратором организации. Журналист также описал встречу с лектором — ветераном спецназа, рассказывавшим про вербовку и боевой гипноз.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев поддержал создание «Вагнеренка». Он сравнил организацию с военно-спортивной игрой «Зарница».