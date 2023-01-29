В клинике Петербурга опровергли обвинения пациента в избиении Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опроверг сообщение об избиении пациента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городская больница № 26 Санкт-Петербурга опровергла информацию об избиении пациента. Об этом сообщили в городском Комитете по здравоохранению. Их заявление приводит Telegram-канал «78». Мужчина поступил в приемное отделение поздно вечером 27 января с подозрением на инсульт.

При осмотре в кармане у него было обнаружено 4 флакона настойки пустырника. В рамках неврологического осмотра проводилась оценка чувствительности кожи туловища, конечностей, лица. Именно данные действия могли быть восприняты пациентом как попытка «отхлестать» его по лицу, — сообщили в комитете.

Там также добавили, что мужчина при попытке сбора анализов проявил агрессию, угрожал медикам расправой, после чего выбежал из отделения интенсивной терапии. Его супруга также вступила с персоналом в конфликт, после чего пара покинула стационар. Информация для дальнейшего наблюдения больного передана в поликлинику по месту его жительства.

Ранее пациент городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге пожаловался на персонал заведения за то, что его якобы избили в приемном покое, кадрами с места произошедшего поделился портал «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сам момент избиения не попал на запись, однако на протяжении всего видео мужчина пытается доказать окружающим, что его «отхлестали по лицу». Эти слова подтверждает его супруга, в то время как работники больницы не соглашаются с обвинениями.