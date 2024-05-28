Вандал устроил погром у Вечного огня в Кисловодске В Кисловодске вандал сжег венки на Вечном огне и повредил мемориал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вандал сжег памятные венки, возложенные ко Дню Победы на мемориале в Кисловодске, сообщил глава курорта Евгений Моисеев. По его словам, которые приводит ТАСС, городской комплекс «Воинская слава» является объектом культурного наследия. Полиция начала проверку инцидента и поиски злоумышленника.

Злоумышленник сжег в Вечном огне все венки, стоящие у стены с надписью «Солдатам Родины». В результате этого повредилась бронзовая пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы. <...> Все сожжено до такой степени, что от венков осталась одна проволока, — рассказал глава города.

В начале мая вандал нанес ущерб мемориалу «Погибшим солдатам» в Кировском районе Ленинградской области. Против неизвестного было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества).

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске. Речь шла о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала. После того как запись правонарушения распространили местные СМИ, сахалинцы опознали в подростках учениц одной из школ города. В случае исполнения на момент преступления 16 лет школьницам грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, исправительные работы или тюремный срок.