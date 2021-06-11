Раскрыто состояние впавшего в кому мэра Кисловодска

Глава городской администрации Кисловодска Александр Курбатов, накануне упавший с электросамоката, остаётся в тяжёлом состоянии. Мужчина до сих пор в коме. Об этом «Интерфаксу» сообщили в мэрии.
Градоначальник
Мэр Кисловодска после падения с электросамоката получил открытую черeпно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы лёгких и колена. Также у него отмечается повышенная сатурация и частичная контузия мозга. Он впал в кому.
51-летний Курбaтов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.
Ранее сообщалось также, что Курбатов был прооперировaн и находится в реанимации.