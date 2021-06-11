Раскрыто состояние впавшего в кому мэра Кисловодска

https://static.news.ru/photo/0afecb2c-cc31-11eb-a733-96000091f725_660.jpg Александр Курбатов Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Глава городской администрации Кисловодска Александр Курбатов, накануне упавший с электросамоката, остаётся в тяжёлом состоянии. Мужчина до сих пор в коме. Об этом «Интерфаксу» сообщили в мэрии.

Градоначальник перенёс операцию, и его состояние удалось стабилизировать. Однако оно остаётся тяжёлым. Курбатов находится в реанимационном отделении городской больницы под присмотром медиков.

Мэр Кисловодска после падения с электросамоката получил открытую черeпно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы лёгких и колена. Также у него отмечается повышенная сатурация и частичная контузия мозга. Он впал в кому.

51-летний Курбaтов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.

Ранее сообщалось также, что Курбатов был прооперировaн и находится в реанимации.