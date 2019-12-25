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Суд во Владимирской области аннулировал запись о смерти пожилого мужчины, которого считали утонувшим. На самом деле он попал в психиатрическую больницу.

69-летний житель Москвы на протяжении последних 10 лет проживал в городе Киржач с сожительницей, связи с родственниками из столицы не поддерживал, сообщает областная прокуратура. Мужчина пропал в январе 2019 года. Он вышел на улицу «и в связи с неадекватным поведением в общественном месте доставлен сотрудниками полиции в психиатрическую больницу». Там ему диагностировали психическое заболевание и оставили на лечение.

Как информирует прокуратура, сожительница мужчины, не зная, где он, обратилась в полицию с заявлением о его розыске. Летом в одном из водоёмов нашли труп. Женщина ошибочно опознала в нём пропавшего. Позже сожитель обнаружился в психбольнице.

Суздальский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании записи о смерти Ч. Решением суда от требования прокурора удовлетворены, — сообщает прокуратура.

Кроме того, результаты прокурорской проверки стали основанием для установления личности мужчины, тело которого обнаружили летом в водоёме Киржача.

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