В Кировской области силовики накрыли крупную нарколабораторию SHOT: в Кировской области силовики пресекли деятельность нарколаборатории

Фото: НАК

В Кировской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность крупной нарколаборатории, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, силовики обнаружили 25 килограмм порошка с мефедроном и 900 литров неизвестной жидкости.

По информации канала, незаконный бизнес по производству и сбыту запрещенных веществ организовал 55-летний мужчина с несколькими сообщниками, все необходимое оборудование и сами наркотики подозреваемый хранил в доме и хозпостройках на территории своего участка в поселке Октябрьский.

Как стало известно каналу, в ходе обыска участка силовики нашли реактор и оборудованное помещение для производства наркотиков. Позже экспертиза показала, что в составе найденного порошка оказалось почти пять килограмм мефедрона. По данным канала, мужчину арестовали на семь суток, в отношении его возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье правоохранители ликвидировали крупную нарколабораторию по производству метилэфедрона. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан житель Москвы. В ходе осмотра здания полицейскими были обнаружены 99 вакуумных пакетов, четыре пластиковых контейнера с веществом белого цвета, а также канистры с жидкостью и стеклянные колбы.