В Кировской области произошло смертельное ДТП Два человека погибли в результате ДТП в Кировской области

Фото: vk.com/chp_dtp_kirov

Два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком на трассе «Вятка» в Тужунском районе Кировской области, сообщили в региональном ГИБДД в разговоре с NEWS.ru. По данным инспекции, погибшими оказались водитель и пассажир «Газели». Водитель грузовика за медпомощью не обращался. Движение на трассе частично восстановлено.

Смертельное ДТП произошло на 128 км трассы «Вятка» Тужунского района. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Газель» совершил столкновение с большегрузом. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Газель» скончались. Водитель большегруза за медицинской помощью не обращался, — сообщил спикер издания.

Ранее стало известно, что на трассе Владимир — Муром в районе поселка Вяткино во Владимирской области произошла авария с участием автобуса. Предварительно, в результате ДТП пострадали 12 человек. Всего в салоне транспортного средства находились 37 человек.

До этого глава Кизеловского округа Андрей Родыгин заявил, что автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае. По его словам, в результате ДТП на трассе пострадали два человека. Он рассказал, что пострадавшие получили помощь врачей. Автобус следовал в Пермь из Александровска, когда на заснеженной дороге он съехал в кювет и перевернулся.