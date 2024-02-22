В Кирове военкомат приглашал новобранцев в армию баннером с танком Leopard

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Жители Кирова пожаловались, что местные военкомы приглашают новобранцев в армию с помощью баннера, на котором изображен немецкий танк Leopard, сообщает «Подъем» в Telegram. Граждане возмутились, что для агитации был использован танк, состоящий на вооружении НАТО и Украины, но чиновники не увидели в этом ничего криминального, отмечает издание.

Жители увидели плакат перед входом в военный комиссариат.

Никакой информации никто не даст. Не надо из мухи слона делать, — ответили изданию в военкомате.

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