В Кирове ребенок умер после приема препаратов от простуды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кирове мама с бабушкой решили самостоятельно вылечить заболевшего полуторагодовалого мальчика и он умер, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, женщины дали малышу сразу парацетамол, сироп от кашля и брызнули спреем в горло. В итоге мальчик скончался от анафилактического шока.

Как выяснил канал, ребенку стало плохо еще 3 января, у него начался насморк, а спустя несколько дней температура подскочила до 39 градусов. При этом мать малыша не стала показывать сына врачу и приступила к самостоятельному лечению. Она дала ребенку суспензию детского парацетамола, чтобы сбить температуру, а также сироп, в горло ему брызнули антибактериальный спрей.

Через час мальчику стало плохо — он покрылся красными пятнами и начал тяжело дышать. Приехавшая скорая доставила мальчика в больницу в состоянии комы, тем же вечером он умер. По предварительной версии, организм ребенка не принял какое-то из лекарств: у малыша случился анафилактический шок. Семья состоит на учете как неблагополучная.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок скончался после того, как сходил на прогулку с дедушкой и бабушкой в городе Лодейное Поле Ленинградской области. По предварительным данным, причиной смерти малыша стала аллергия на холод.

После прогулки родственники пришли домой. Раздевая ребенка, мать заметила, что он не дышит. Женщина вызвала скорую, сообщив, что у ее сына течет кровь из носа и он хрипит. Врачи не смогли ему помочь. По словам родственников, во время прогулки ребенок не падал. Точную причину смерти установят по результатам экспертизы.