В Кирове полицейский изъял два платёжных терминала и продал их пивной

Полиция Кирова возбудила уголовное дело в отношении сотрудника УБЭП, который подозревается в хищении из продуктового магазина платёжных терминалов. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

На неизвестного сотрудника полиции, похитившего платёжные терминалы, его коллегам пожаловался владелец небольшого магазина в Кирове. По его словам, летом к нему зашёл посетитель и под предлогом борьбы с азартными играми вынес аппараты для внесения оплаты, стоявшие в магазине. Делом занялась Служба собственной безопасности, чьё подозрение пало на 27-летнего оперуполномоченного по борьбе с налоговыми преступлениями Никиту Горбукова. Выяснилось, что изъятые аппараты он продал в магазин разливного пива в том же районе.

Как сообщает местное издание Newsler.ru, по версии самого Горбукова, терминалы он не воровал , а помогал хозяину магазина в качестве грузчика. Тот якобы решил убрать своё имущество из-за завышенной стоимости аренды.

Его сослуживцы характеризуют его как ответственного сотрудника, у которого самые высокие показатели раскрытия налоговых преступлений.

Тем не менее на оперативника завели дело о превышении служебных полномочий (ст. 286 УК РФ). Подобное деяние наказывается сроком до четырёх лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд отправил под арест участкового уполномоченного полиции ОМВД России по городу Первоуральску, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки. Аналогичная мера пресечения избрана и его соучастнику, сообщается на сайте управления СКР по Свердловской области.