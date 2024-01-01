В Кирове отменили развлекательные мероприятия после атаки на Белгород

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Власти Кирова решили отменить развлекательные новогодние мероприятия после массированного обстрела Белгорода, об этом сообщил в личном Telegram-канале глава кировской администрации Вячеслав Симаков. Ранее об отказе от развлечений объявили в целом ряде российских городов и регионов.

В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия, — написал Симаков.

Ранее во всей Воронежской области решили отменить новогодние мероприятия 31 декабря в связи с трагедией в Белгороде. Власти решили отказаться в том числе от праздничной елки в административном центре. Такие же меры были приняты в Благовещенске и Магадане.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил концерт на Дворцовой площади в новогоднюю ночь в знак поддержки жителей Белгорода. В своем Telegram-канале глава Северной столицы отметил, что к нему обратилось множество петербуржцев с такой просьбой.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по городу. По данным Минздрава, в результате атаки погибли 24 человека, также более 100 жителей получили ранения различной степени тяжести. 31 декабря специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке украинской армии. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей.