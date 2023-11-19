В Киеве заявили о полномасштабном окружении: новости СВО на утро 19 ноября Экс-советник президента Украины Соскин сообщил об окружении враждебными странами

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Киеву необходимо немедленно заключить соглашение с Россией о прекращении огня, потому что страна окружена врагами, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. В числе таковых он назвал Польшу, Словакию, Чехию и Венгрию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 18 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Перешедшим на сторону РФ украинцам предложили гражданство

Перешедшим на сторону России украинским военнослужащим надо сразу давать российское гражданство, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он также добавил, что солдат ВСУ надо стимулировать к переходу.

Журавлев при этом отметил, что со всеми перешедшими на сторону России украинцами надо разбираться в индивидуальном порядке на предмет выявления среди них военных преступников. По его словам, это уже ментально другие люди, а с их биографиями должны работать российские спецслужбы.

ЕС играет в Fortnite на Украине

Большинство лидеров стран Евросоюза охвачены военным психозом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По мнению главы ведомства, западные политики пытаются управлять событиями на Украине так, будто они разворачиваются в компьютерной онлайн-игре Fortnite. Только так можно объяснить тот факт, что европейские элиты считают поставки оружия лучшим «способом заключить мир», констатировал Сийярто.

На Западе раздумывают над помощью Киеву, кто помешает

Западные союзники Украины шокированы провалом контрнаступления, заявил киевский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков. По словам аналитика, политические элиты не знают, как действовать дальше, поскольку совершили большую ошибку — пообещали всем, что ВСУ сумеют захватить российские территории.

Украинские власти просчитывали различные сценарии предоставления международной помощи Киеву, но столкнулись с наихудшим из возможных, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Дипломат уточнил, что сейчас украинское руководство всеми силами старается не потерять поддержку, выпав из орбиты интересов Республиканской партии.

Фото: Diego Herrera/XinHua/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Уже ясно, что объемы западной помощи будут постепенно уменьшатся, констатировал Чалый. Его также удивил формат украинской делегации, наполовину состоявшей из представителей офиса президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, добавил посол, на сегодняшний день офис Зеленского фактически выполняет функцию правительства.

Кто хочет сместить Зеленского

США и ЕС попытаются сместить президента Украины Владимира Зеленского, игнорирующего западные намеки о заключении мира, заявил турецкий политолог Хакан Аксай. По мнению аналитика, в таком случае на Украине разгорится внутриполитический кризис, который сыграет на руку России.

Зеленский твердо стоит на необходимости продолжать противостояние с Россией, в то время как главком ВСУ Валерий Залужный признал, что успех на поле боя недостижим, отметил аналитик. Он добавил, что бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и вовсе одобрил предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена отказаться от потерянных территорий взамен на членство в Альянсе.

Новые атаки ВСУ на Россию

Украинские военные обстреляли поселок Ровеньки, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. Министерство обороны России не прокомментировало эту информацию.

За последние 24 часа украинские войска 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак ВСУ ранения получили трое мирных жителей в Петровском районе Донецка.

Министерство обороны России подтвердило уничтожение украинского беспилотного летательного аппарата над Московской областью. Как заявили в пресс-службе ведомства, БПЛА сбили в 01:00 над Богородским городским округом. О попытке атаки БПЛА на Москву сообщил и мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

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