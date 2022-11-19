В Киеве сообщили об эвакуации населения из Херсона Вице-премьер Украины Верещук: готовится эвакуация уязвимых категорий граждан из Херсона

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Киев готовит эвакуацию украинского населения с территории Херсона, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает «Страна.ua». В ходе брифинга она отметила, что это коснется уязвимых категорий граждан, в том числе пожилых людей. По словам Верещук, украинские власти пока не собираются проводить принудительную эвакуацию из города. Однако многие украинцы, с которыми пообщалась вице-премьер, выразили желание уехать.

Каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение. Многие выразили желание эвакуироваться. Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов. Там есть много пожилых людей, которые сами не справятся. Им нужно помочь эвакуироваться, — заявила Верещук.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин пояснил, что город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его словам, все желающие покинули район боевых действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что Херсон по-прежнему остается административным центром Херсонской области. По его словам, никаких других решений не принималось.