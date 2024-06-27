В Киеве произошел взрыв на энергообъекте Кличко: в Киеве произошли взрыв и пожар на энергообъекте

Фото: МЧС Украины

В Шевченковском районе Киева произошел взрыв на энергетическом объекте, за которым последовал пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. В настоящее время на место происшествия направлены все необходимые службы.

На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар, — написал Кличко.

Ранее российские силы нанесли групповой удар по украинским аэродромам, на которых Киев планировал разместить самолеты западных стран. Как отмечалось, атака производилась высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками. Все назначенные цели, по данным военного ведомства, поражены.

До этого российский боевой вертолет Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». По данным Минобороны РФ, в ходе выполнения боевой задачи экипажи отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После, используя бортовой комплекс, они провели противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром.