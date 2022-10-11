Аксенов ввел «желтый» уровень террористической опасности на востоке Крыма Аксёнов ввел «желтый» уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В прилегающих к Крымскому мосту Керчи и Ленинском районе введен «желтый» уровень террористической опасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram. Он будет действовать до 23 октября.

С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, — написал Аксенов.

Руководство Крыма 8 октября в целях обеспечения безопасности на территории региона продлило действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности. Меры также будут действовать до 20:00 23 октября 2022 года.

8 октября СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, погибли три человека.