Власти Крыма сообщили, что в Керчи сработали системы ПВО Советник главы Крыма Крючков: в Керчи сработали системы ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

В Керчи, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram. Он добавил, что опасности для города и Крымского моста нет.

Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и Крымского моста нет, — написал Крючков.

Движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее 18 августа сообщалось, что российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников. В частности, дроны уничтожены в небе над населенными пунктами Егоровка, Старомлыновка и Новогродовка Донецкой Народной Республики (ДНР), Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай и Кочубеевка Харьковской области, а также Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.

Кроме того, сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области.