В Керчи решили не уничтожать предмет, который сочли взрывоопасным Глава Керчи Брусаков: найденный в Керчи предмет оказался невзрывоопасным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предмет, который планировалось уничтожить в Керчи, оказался невзрывоопасным, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале. Он призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.

Уважаемые керчане! Работы завершены. По информации сотрудников МЧС, предмет оказался невзрывоопасным. Спасибо всем службам! Доверяйте только официальной информации, — написал Брусаков.

Ранее Брусаков предупредил о планах Росгвардии уничтожить взрывоопасный предмет в районе улиц Орджоникидзе и Толстого в Керчи. При этом о каком именно предмете шла речь, глава городской администрации не уточнил.

Ранее Министерство обороны сообщило об ударе по судостроительному заводу в Керчи со стороны Вооруженных сил Украины. Подразделения ВСУ выпустили по российскому региону 15 крылатых ракет. В результате атаки один из находившихся на заводе кораблей получил повреждения. Силами противовоздушной обороны были сбиты 13 снарядов.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о попытке украинской армии нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, в районе Керчи звучали взрывы. Военкор добавил, что атака была отражена, мост не получил повреждений. Задымление он назвал результатом падения обломков перехваченной ракеты. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.