В Керчи кандидат в депутаты Госдумы сбежал с дебатов в прямом эфире

Кандидат в депутаты в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко сбежал с дебатов в прямом эфире. Политик заявил изданию «Подъём», что «переволновался».

Инцидент произошёл в Керчи, во время прямого эфира телеканала «Крым 24». Политик говорил о том, что Россия на сегодняшний день является богатейшей страной со своими природными ресурсами, своей богатой историей. «Правда в том, что эти ресурсы используются, продаются... Честно, я прошу прощения». На этих словах он оборвал свою речь.

После этого ведущая дебатов предложила кандидату продолжить, так как у него ещё осталось время на выступление. В ответ Северненко заявил, что переволновался и попросил остановить эфир.

По словам кандидата, месяц был напряжённый, он много времени провёл за рулём, да и на работе были проблемы. Все эти факторы наложились друг на друга, и в момент эфира ухудшилось самочувствие.

Я удивлён реакцией в социальных сетях, особенно негативной. Я пришёл на эфир, чтобы донести свою позицию избирателям, случилась непредвиденная ситуация. Мне конечно неудобно перед избирателями, я приношу извинения за своё самочувствие. Лучше прийти и извиниться, чем не явиться. Я иду дальше. Я такой, как есть. Мне нечего скрывать и нечего стыдиться, — цитирует его издание.

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