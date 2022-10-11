В Керчи из-за угрозы взрыва эвакуировали школы и детсады

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В Керчи эвакуировали 20 школ, 20 детских садов и четыре больницы после получения анонимного сообщения о минировании зданий, передает РИА Новости Крым со ссылкой на местную администрацию. Сигнал о минировании также поступил во все школы Феодосии и Евпатории.

Действительно, в школах и детских садах проводится эвакуация из-за сообщений о минировании. На месте работают специальные службы, — сообщили в пресс-служба горсовета.

13 сентября в Керчи из школ и поликлиник также проводили эвакуацию людей из-за сообщений о «минировании». Специалисты провели осмотр помещений на наличие взрывчатки. Череда «минирований» в разных регионах России началась в конце 2019 года и коснулась зданий судов, объектов торговли, больниц, школ, станций метро, а также авиационной и железнодорожной инфраструктуры. При этом угрозы не подтверждались ни разу.