В Керчи из-за угрозы взрыва эвакуировали все школы и детские сады

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В Керчи все суды, детские сады, школы и колледжи эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщил в беседе с ТАСС глава администрации Святослав Брусаков. По его словам, эвакуация проводится согласно установленным регламентам.

Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам, — сказал Брусаков.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли, еще двое пропали без вести.

После теракта для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем стала использоваться Керченская паромная переправа. Движение легковых автомобилей организовано по уцелевшей части моста.

Переправа начала работу с 8 октября, она функционирует бесплатно. Грузовые автомобили перемещают с одного берега на другой четыре парома, а также несколько катеров.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что спустя неделю после взрыва на Крымском мосту левая часть транспортного объекта восстановлена. Хуснуллин уточнил, что во время ремонтных работ были укреплены строения левой полосы автодороги и проведены их испытания.

Утром 16 октября паромная переправа в Керчи возобновила свою работу, а спустя сутки по Крымскому мосту было открыто движение автобусов в оба направления.