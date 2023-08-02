В Керченском проливе ограничили движение для судов и летательных аппаратов МО России ограничило движение в Керченском проливе

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Керченском проливе ограничено движение для судов и летательных аппаратов, сообщили ТАСС в Минобороны России. Исключение будет сделано для судов, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям транзитом или в порты, расположенные проливе.

Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе ограниченном береговой чертой, — указано в сообщении.

Недавно стало известно, что Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными боновыми заграждениями, предназначенными для защиты от надводных и подводных дронов. Они способны предостеречь объект от атак Вооруженных сил Украины, которые применяют западную технику и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы против российских объектов.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации вокруг Крымского моста, который подвергся атаке украинских беспилотников. Глава государства назвал произошедшее очередным жестоким терактом киевского режима. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в настоящее время на переправе через Керченский пролив задействовано семь паромов.

До этого Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост. Была полностью разрушена часть автодорожной составляющей объекта. В результате подрыва погибла семейная пара, их ребенок получил ранение. Девочка находится в больнице под наблюдением специалистов. Сейчас на мосту через Керченский пролив восстановлено реверсивное движение автомобилей по одной полосе.