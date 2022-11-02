В Кемеровской области застряли 800 тысяч тонн экспортного угля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Кемеровской области возникли проблемы с вывозом угля на экспорт, на что местный губернатор Сергей Цивилев пожаловался в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Он отметил, что к 14 октября простаивают 12 тысяч вагонов с 800 тысячами тонн угля. Копия письма имеется в распоряжении РБК. Получение обращения подтвердили представители Минэнерго. Там заявили, что решения по вывозу угля прорабатываются совместно с профильными ведомствами.

В письме Цивилева указывается, что груз объемом в 800 тысяч тонн уже приняли к перевозке в восточном направлении РЖД. Однако по факту, утверждает губернатор, его еще не отправили со станций погрузки Кузбасса.

По словам губернатора, ситуация с задержкой доставки вагонов осложняется еще и в связи с наступлением зимы: из-за длительного простоя грузам грозит смерзание. Цивилев добавил, что на фоне фактической блокировки не удается принять порожние вагоны и отгрузить уголь также в западном направлении. В результате компании оказываются не в состоянии выполнить обязательства перед контрагентами.

Глава Кузбасса напомнил, что нормативный срок доставки угля по железной дороге в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока составляет 13 дней. Губернатор попросил Мишустина утвердить детальный график отправки вагонов.

Ранее стало известно, что Китай в сентябре снизил закупки угля и нефти у России. Согласно его оценкам, поставки российского угля сократились на 19%, а сырой нефти — на 10,5%.