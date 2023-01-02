В Кемеровской области пять человек погибли в ДТП с фурой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Топкинском районе Кемеровской области, передает РЕН ТВ. Одним из погибших оказался ребенок.

ДТП произошло в 08:35 утра в Топкинском районе. По предварительным данным, в числе погибших оказался один ребенок, — говорится в сообщении.

1 января шесть человек пострадали в ДТП на юго-востоке Санкт-Петербурга. Столкнулись два автомобиля. В полиции сообщили, что 81-летняя женщина была госпитализирована с места происшествия в тяжелом состоянии. Состояние еще троих пострадавших — 23-летнего молодого человека и двух женщин 51 и 54 лет — оценивалось как средней тяжести. Еще двое от госпитализации отказались.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель каршеринга. Он находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.